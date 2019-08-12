السيح 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واستميزت مسالخ مدينة السيح التي تشرف عليها بلدية الخرج أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالتنظيم الجيد، الذي أسهم في تحقيق الإنجاز والانسيابية، التي أبدى المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات المسالخ ارتياحاً كبيراً وإشادة بالجهود المبذولة من منسوبي البلدية والعاملين بتلك المسالخ.‏وكانت مسالخ السيح قد استنفرت طاقاتها البشرية والآلية لخدمة المواطنين والمقيمين، بمتابعة متواصلة من وكالة الخدمات البلدية في بلدية الخرج ممثلة بإدارة صحة البيئة، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية ، وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الأضاحي والحرص على حسن التنظيم وعدم التداخل والرقابة والتفتيش.// انتهى //19:41ت م0222