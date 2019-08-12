جدة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة ، اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك ، والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته ، معتبرة ذلك امتداداً لانتهاكات اسرائيل المتكررة ، لحرمة الأماكن المقدسة ، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة التي تشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.ودعت المنظمة في الوقت نفسه المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.// انتهى //19:42ت م0223