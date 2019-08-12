الرياض 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للرماية على الأطباق في بطولة العالم التي ستُقام خلال الفترة من 12 - 23 أغسطس الجاري في جمهورية فلندا.ويمثل المنتخب السعودي في رماية الأطباق اسكيت صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن الحسن بن سعود آل سعود و سعيد مقبل المطيري و ماجد معيض التميمي.ويمثل المملكة في رماية أطباق الحفرة محمد منصور الشريدة وبندر عيد الشيباني وفهد ماكن المطيري، ويترأس بعثة المنتخب المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، إلى جانب مسفر عبدالله العلياني إداري البعثة والمدرب دافيدي سيكوندي.من جهة أخرى أكد رئيس البعثة أحمد الشهراني أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.// انتهى //19:44ت م0225