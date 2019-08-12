اجتماعي / رئيس مركز "بئر بن هرماس" بتبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
تبوك 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس
استقبل رئيس مركز "بئر بن هرماس" التابع لمنطقة تبوك تركي بن سلطان آل سلطان أمس، مديري الإدارات ومشايخ القبائل وجموعًا من المواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك .
وبادلهم رئيس المركز التهاني بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الوطن بالخير والمسرات، وأن يتقبل من حجاج بيت الله عباداتهم، وأن يمن عليهم بإكمال مناسكهم.
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19:45ت م
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