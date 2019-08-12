تبوك 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واساستقبل رئيس مركز "بئر بن هرماس" التابع لمنطقة تبوك تركي بن سلطان آل سلطان أمس، مديري الإدارات ومشايخ القبائل وجموعًا من المواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك .وبادلهم رئيس المركز التهاني بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الوطن بالخير والمسرات، وأن يتقبل من حجاج بيت الله عباداتهم، وأن يمن عليهم بإكمال مناسكهم.// انتهى //19:45ت م0226