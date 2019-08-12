ثقافي / جناح مملكة البحرين في سوق عكاظ 13 يعرض اكتشاف اللؤلؤ
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
الطائف 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس
تشارك مملكة البحرين في نسخة سوق عكاظ 13، ضمن "موسم الطائف" ، وذلك من خلال جناح نوعي يعكس الثقافة البحرينية متضمناً عروضاً فلكلورية متنوعة .
ويُبرز جناح البحرين في حيّ العرب بالسوق ، والموروث الثقافي والاجتماعي على مساحة 6 آلاف متر مربّع ، الذي يعكس الإرث الثقافي والتاريخي المتنوّع للمملكة البحرينية ، حيث أسواقها الشعبية ومنتجاتها، إضافة إلى عرض تجربة أجواء المطاعم .
كما يقدم الجناح البحريني عروضاً حيّة لعمل القلافين وحرفتهم في صناعة السفن ، واستعراض جوانب من الأعمال المرتبطة بمهنة الغوص واللؤلؤ ، وصولاً إلى صناعة الصناديق المبيّتة و الأكلات الشعبية المحلية ، حيث يشعر الزائر للجناح وكأنه يتجول في أزقة بحرينية مع ما تحمله من روائح المطبخ المحلي .
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20:40ت م
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