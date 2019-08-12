صعـدة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسشنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.ونقل موقع (سبتمبر نت) عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي قوله إن قوات الجيش هاجمت مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم بالمحافظة.وأكد القائد أن قوات الجيش تمكنت، خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة بوادي العريض أسفل جبل النار.// انتهى //21:37ت م0242