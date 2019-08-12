منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بمنى، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يرافقه عدد من قيادات المديرية.واستمع سموه لشرح عن أعمال الجوازات خلال موسم الحج، وتفصيلاً عن أعداد الحجاج القادمين لأداء الفريضة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.فيما هنأ مدير عام الجوازات ومرافقوه أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه بمناسبة عيد الأضحى.// انتهى //21:54ت م0244