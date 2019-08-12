منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عددٌ من قيادات الوزارة.وثمّن سمو الأمير خالد الفيصل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة خلال موسم حج العام الحالي، مقدماً شكره لجميع منسوبيها نظير ما يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن.من جهته، قدّم وزير الصحة التهنئة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما اطلع سموهما على الأعمال التي تنفذها وزارة الصحة خلال موسم حج العام الحالي، التي يقدمها قرابة 30 ألف طبيب وممارس صحي، موزعين على 17 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و124 مركزا صحيا وطوارئ.// انتهى //21:54ت م0245