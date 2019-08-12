منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بمنى، معالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان حكيم سيف الدين والوفد المرافق له.ورحب الأمير خالد الفيصل بالوزير الإندونيسي، سائلاً الله أن يتقبل من الحجيج نسكهم والعودة لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.فيما عبّر سيف الدين عن شكره وتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.// انتهى //21:55ت م0246