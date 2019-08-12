منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسنجح 400 كشاف من منسوبي جمعية الكشافة العربية السعودية، من المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم وأمس، في تفويج أكثر من 400 ألف حاج من حجاج الدول العربية من مخيماتهم بمشعر منى إلى منشأة الجمرات، ثم العودة بهم إلى مخيماتهم وفق الجداول المعتمدة من وزارة الحج والعمرة للتفويج.وأوضح مسؤول شؤون المجموعات في معسكرات الخدمة الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان أن تعاون جمعية الكشافة من خلال معسكرات الخدمة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات، يأتي انطلاقًا من أهمية الالتزام بالوقت المحدد وأهميته في عملية التفويج للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج من خلال إرشادهم لرمي الجمرات والعودة بهم لمقار سكنهم بمشعر منى.من جانبه أفاد قائد مجموعة التفويج عبداللطيف الزعبي أن المعسكرات سخرت 400 كشاف من مرحلة الجوالة يرافقهم 53 قائداً متطوعاً لتفويج الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى منشأة الجمرات، مُشيراً إلى أن مهمتهم قد بدأت من مساء يوم التاسع وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث يقوم كل جوال بتفويج 250 حاج للفوج الواحد بواقع مرتين يومياً لكل جوال.// انتهى //22:06ت م0247