المدينة المنورة 11 ذوالحجة 1440هـ الموافق 12 أغسطس 2019م واسإعداد / حسين عبدالعزيز حافظ – تصوير / علي أحمد الشهرانيتشهد المدينة المنورة خلال هذه الأيام من إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ كثافة في عدد الزوار من كافة مناطق المملكة من مواطنين ومقيمين لقضاء فترة إجازة العيد للاستمتاع بقضاء هذه الأيام في عدد من المواقع بالمنطقة, في مقدمتها زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما وزيارة المساجد التاريخية والمواقع الأثرية والحدائق والاستراحات والمنتزهات ومنها منتزه البيضاء البري .ويمتلك المنتزه الذي يتوافد أهالي المدينة المنورة والزوار عليه ، طبيعة خلابة وطقسا معتدلا مما زاد من الإقبال عليه من داخل وخارج المنطقة لقضاء إجازة عيد الأضحى.ويأتي المنتزه الذي يبعد عن المدينة المنورة نحو 30 كيلو مترا في الاتجاه الشمالي الغربي على مساحة تبلغ نحو 16.000 متر مربع تقع بعد «الغابة» ، والغابة هي موضع من عوالي المدينة تقع إلى الشمال منها وتسمى بـ «الخليل» حاليا ، كما يعد المنتزه سهلا صغيرًا يتكون من شعيب الحنواء وشعيب مبرك بين سلسلة من الجبال حيث تمثل هذه الجبال حواجز طبيعية لحمايته ووسيلة جذب لهواة تسلق قمم الجبال .وفي استطلاع للآراء أجراه مراسل وكالة الأنباء السعودية أشاد أهالي المدينة المنورة بالعوامل الترفيهية والخدمات المتوفرة بالمنتزه التي كان لها دور كبير في استقطاب أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزوار, من مركز أمني وإنارة وطرق مسفلتة يصل الزائر إليها بسهولة ومحلات تجارية السوبرماركت وكل لوازم التخييم والمطاعم وألعاب الأطفال فضلا عن قربه من المناطق البرية المجاورة في الخليل والبساتين بالمنطقة نفسها لتمضية إجازة العيد في هذه المتنزهات الجميلة .// انتهى //22:25ت م0250