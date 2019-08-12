لندن 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.22 % ليصل عند مستوى 3326.55 نقطة.وتراجع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 81.40 نقطة ليصل مستوى 8676.40 نقطة، كما خسر مؤشر ا "أي إي إكس" الهولندي 0.08 نقطة ليصل إلى 542.14 نقطة و"داكس" الألماني 14.12 نقطة إلى 11679.68 نقطة.// انتهى //22:32ت م0251