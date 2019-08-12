اقتصادي / الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تراجع
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
لندن 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.22 % ليصل عند مستوى 3326.55 نقطة.
وتراجع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 81.40 نقطة ليصل مستوى 8676.40 نقطة، كما خسر مؤشر ا "أي إي إكس" الهولندي 0.08 نقطة ليصل إلى 542.14 نقطة و"داكس" الألماني 14.12 نقطة إلى 11679.68 نقطة.
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