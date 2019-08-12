بيروت 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسانخفض إجمالي أصول مصرف لبنان المركزي منذ بداية 2019 ولغاية مطلع يوليو، بنسبة 7.12%، ليصل إلى 130 مليار و590 مليون دولار في يوليو 2019.وأوضح بيان صادر عن مصرف لبنان المركزي تفاصيل الانخفاض، بأنّ الأصول الأجنبية، التي تشكل 28.40% من إجمالي الأصول، تراجعت بنسبة 6.51% منذ ديسمبر 2018، لتصل إلى 37 مليار و8 ملايين دولار، في حين سجلت محفظة الأوراق المالية، التي تشكل 25.51% من إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 8.04% منذ بداية العام، لتستقر عند 33 مليار و331 مليون دولار على نفس الفترة.وبيّن أنّه في المقابل، شهدت القروض الممنوحة للقطاع المالي المحلي، التي تشكل 11.58% من إجمالي الأصول، انخفاضاً بنسبة 55.01%، لتصل إلى 15 مليار و120 مليون دولار في مطلع يوليو، بينما سجلت الأصول الذهبية، التي تشكل 10.11% من إجمالي الأصول، زيادة قدرها 12.16% منذ بداية العام، لتبلغ 13 مليار و20 مليون دولار.وأشار البيان إلى أنّه في باب المطلوبات، انخفضت ودائع القطاع المالي، التي تشكل 82.17% من إجمالي مطلوبات المصرف المركزي، بنسبة 10.42%، منذ بداية العام لتصل إلى 107 مليارات و30 مليون دولار في يوليو 2019 أما بالنسبة لودائع القطاع العام، التي تشكل 3.26% من إجمالي المطلوبات، فقد انخفضت بنسبة 15.20% منذ بداية العام إلى 4 مليارات و 260 مليون دولار في يوليو 2019.// انتهى //23:04ت م0254