اجتماعي / جمعية البر في السيح تبدأ في توزيع لحوم الأضاحي
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
السيح 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس
بدأت جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر المستفيدة المسجلة ضمن قوائم الجمعية وفروعها .
وأعدت الجمعية جدولاً زمنياً لتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي يشمل أكثر من ( 8000 ) مستفيد ومستفيدة ممن ترعاهم الجمعية ، وذلك من خلال فروع الجمعية ومراكز
التوزيع المنتشرة في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات الجمعية.
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23:39ت م
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