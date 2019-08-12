السيح 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر المستفيدة المسجلة ضمن قوائم الجمعية وفروعها .‏وأعدت الجمعية جدولاً زمنياً لتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي يشمل أكثر من ( 8000 ) مستفيد ومستفيدة ممن ترعاهم الجمعية ، وذلك من خلال فروع الجمعية ومراكزالتوزيع المنتشرة في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات الجمعية.// انتهى //23:39ت م0256