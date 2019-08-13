منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسحققت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 رغبة حاجة إندونيسية في التسعين من عمرها، بجمعها مع أسرتها عبر مكالمة جماعية صباح عيد الأضحى المبارك.وكانت الحاجة "رسمة" أدخلت لمستشفى جبل الرحمة بالمشاعر المقدسة لمعاناتها من وعكة صحية، وفي وقت مبكر من صباح العيد بدأت بالإلحاح وتكرار الحديث مع الكادر الطبي الذي لم يتفهم طلبها لعدم إجادتها للغة العربية أو الإنجليزية.الممرضتان السعوديتان "حنان الحربي" و "سارة محمد " بادرتا بالاتصال على مركز 937 للاستفادة من خدمات الترجمة التي يقدمها المركز، إذ تواصل مترجمي المركز مع الحاجة، وتبينت رغبة الحاجة في التواصل مع أسرتها في الحملة حيث لا تعرف طريقة للتواصل معه.مركز 937 بدوره تواصل مع الحملة ونجح في الوصول إلى المطوف وأحد أبناء الحاجة حيث تم الربط بين الحاجة وابنها في مكالمة جماعية عبر أحد برامج الاتصال حيث هنأت أفراد عائلتها بعيد الأضحى المبارك وطمأنتهم على حالتها الصحية، مقدمة شكرها للقائمين على خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //00:19ت م0262