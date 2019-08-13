السيح 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسيستقبل قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح زواره خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، في الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء.وشهد القصر خلال اليومين الماضيين حضوراً لافتاً من الزوار من المواطنين والمقيمين بالمملكة ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث حرص المرشدون السياحيون على تعريف الزوار بأهمية قصر المؤسس الذي يحمل بين جنباته تاريخاً يتجاوز الـ 80 عاماً محتفظا بهوية المكان على الطراز الإسلامي ، حيث تم بناؤه في عام 1359هـ بتصميم مميز يلفت نظر الزائر لوسط مدينة السيح .وتحرص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مشاركة المنشآت التاريخية في المناسبات الوطنية والاجتماعية وربطها بالأنشطة السياحية ومن ضمنها المواقع والمباني التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج التي تحتضن بين جنباتها تاريخاً عريقاً ضارب في القدم.// انتهى //00:38ت م0263