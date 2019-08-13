الرياض 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واستأهل فريق النصر إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الوحدة الإماراتي 3-2 في لقاء إياب دور الـ 16 الذي جمعهما اليوم على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .وسجل أهداف النصر "المغربي "عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 41 والبرازيلي جوليانو "هدفين "عند الدقيقتين 47 , 71 ، فيما سجل هدفي الوحدة محمد برغش والأرجنتيني سبيستيان تيجالي في الدقيقتين 27 ، 80 .وانتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي في الرياض بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحسم النصر بطاقة التأهل لصالحه .// انتهى //02:10ت م0270