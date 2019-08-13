رياضي / النصر يتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم
الثلاثاء 1440/12/12 هـ الموافق 2019/08/13 م واس
الرياض 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس
تأهل فريق النصر إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الوحدة الإماراتي 3-2 في لقاء إياب دور الـ 16 الذي جمعهما اليوم على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .
وسجل أهداف النصر "المغربي "عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 41 والبرازيلي جوليانو "هدفين "عند الدقيقتين 47 , 71 ، فيما سجل هدفي الوحدة محمد برغش والأرجنتيني سبيستيان تيجالي في الدقيقتين 27 ، 80 .
وانتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي في الرياض بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحسم النصر بطاقة التأهل لصالحه .
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