لندن 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسصعدت أسعار الذهب اليوم لتبلغ 1500 دولار، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وسط تراجع أسواق الأسهم.وقفز الذهب في المعاملات الفورية أكثر من واحد في المئة إلى 1516.78 دولارًا للأوقية (الأونصة) مسجلاً مستوى مرتفعًا جديدًا في أكثر من ست سنوات، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.96 بالمئة عند 1511.15 دولارًا في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1517.20 دولارًا للأوقية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولارًا للأوقية بينما تراجع البلاتين حالي 0.8 بالمئة إلى 852.50 دولارًا للاوقية كما ارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1427.50 دولارًا للأوقية.// انتهى //02:14ت م0271