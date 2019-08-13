الرياض 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واستأهل فريق الاتحاد إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن كرر فوزه على فريق ذوي آهن الإيراني 4-3 في لقاء إياب دور الـ 16 الذي جمعهما اليوم في الدوحة .وسجل أهداف الاتحاد ايميليانو فيشيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولاعب الفريق الإيراني محمد صادقي "بالخطأ في مرمى فريقه " عند الدقيقة 55 ورومارينهو "هدفين" عند الدقيقتين 65 و 70، ، فيما سجل لذوب آهن لاعب الاتحاد لويس خيمينيز "بالخطأ في مرمى فريقه " عند الدقيقة 54 وهادي محمدي عند الدقيقة 73 وماكي عند الدقيقة 83.وكان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي انتهى لمصلحة الاتحاد 2-1 ، ليقتنص الاتحاد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل .// انتهى //02:18ت م0272