منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسشاركت أمانة العاصمة المقدسة بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بأحياء مكة المكرمة من فقراء الحرم والمحتاجين, وذلك ضمن مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي.وتقوم اللجنة برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية (فرع مكة المكرمة) وأمانة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية وإدارة مرور العاصمة المقدسة وإدارة المجاهدين و البنك الإسلامي للتنمية وجمعية مراكز الأحياء وجمعية الإحسان والتكافل الإجتماعي، بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي خلال أيام التشريق ابتداء من اليوم 11 حتى اليوم 13 من شهر ذو الحجة .// انتهى //04:24ت م0274