الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين الشريفين يقيم الحفل السنوي لكبار ضيوف الحج .خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج .ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن زايد .وزير الداخلية ينوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة خدمة للحجاج .منظمة الصحة العالمية تنوه بجهود المملكة في موسم حج هذا العام .محمد بن زايد: المملكة والإمارات في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة .البحرين ترحب بدعوة المملكة للحكومة اليمنية لعقد اجتماع عاجل بشأن تطورات الأوضاع في عدن ." التحالف": المليشيا تستخدم إعلامها المضلل لتسويق الأوهامخالد الفيصل: مقياس نجاح الحج تسهم فيه مؤسسات علمية وجامعات .56 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد أول أيام العيد .جوازات العاصمة المقدسة تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى ."الصحة" تنجح في مبادرة عالمية بتطبيق بطاقة الفرز بالحج .// يتبع //06:13ت م0003

وقالت الرياض في كلمتها التي جاءت بعنوان " قدرات احترافية " : تمتلك أرامكو السعودية إمكانات هائلة وخبرات متراكمة تساعدها على تحقيق كل ما تحلم به، أو تخطط له، بأقل مجهود، وأفضل طريقة ممكنة، وقد أثبتت العقود الماضية قدرات أرامكو الاحترافية وآلية تفكيرها من خارج الصندوق، فضلاً عن طموحاتها وتطلعاتها التي ليس لها حدود، ولا تعترف بالمستحيل.وأضافت : ورغم أن الشركة حققت صافي أرباح عن النصف الأول من العام الجاري (2019)، قدره 46.9 مليار دولار، انخفاضاً من 53.02 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي (2018)، إلا أن أرامكو تبقى أكبر شركة تحقق أرباحاً في العالم، وبفاصل كبير وضخم عن أرباح شركة أبل، التي حققت 31.5 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من العام 2019.وبينت أن أرباح أرامكو السعودية في 2018 وهو أول عام تعلن فيه الشركة عن أرباحها على الملأ، نجد أنها ارتفعت بنسبة 46.3 في المئة، بما يعادل 131.9 مليار ريال إلى 416.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 284.6 مليار ريال في 2017، كما قفزت أرباحها بنسبة تقارب 740 في المئة في عامي 2017، و2018 محققة 366.8 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 49.7 مليار ريال في عام 2016. وإذا ما أردنا تقييم أرباح الشركة في العام 2018، نجد أنها ضعف أرباح شركة أبل، وهي ثاني أكبر شركة في العالم بعد "أرامكو"، البالغة 59.4 مليار دولار عن العام نفسه، كما تفوق ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعتين، وهما "أبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني الذي تبلغ أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليارات دولار.وأكدت الرياض على أن جهود شركة أرامكو، في التوسع، وتحقيق الريادة في الكثير من المجالات المتعلقة بالطاقة لا تتوقف، متسلحة في هذا الأمر بمتطلبات رؤية 2030، التي رسمت عالماً جميلاً لمستقبل الطاقة في المملكة بقيادة أرامكو السعودية، فبالأمس قالت مصادر إن أرامكو ترغب في الاستحواذ على 20 % من أنشطة شركة ريلاينس إندستريز الهندية المتخصصة في تحويل النفط إلى كيميائيات، وفي العام الماضي أعلنت أرامكو تمويل شراء 70 % من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69.1 مليار دولار، وهذا المشهد يؤكد أننا أمام شركة عملاقة، تطور من أدواتها وبرامجها، وتنوع في مشروعاتها المستقبلية لتحافظ على ما حققته من مكانة عالمية، وسط شركات الطاقة في العالم.// يتبع //06:13ت م0004

وقالت اليوم في كلمتها التي جاءت بعنوان " المملكة والحفاظ على الشرعية في اليمن " : الواجب الذي اضطلعت به المملكة يتمحور منذ بزوغ حركة الانقلاب باليمن في التمسك بالحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره وسيادته من خلال دعم الشرعية المنتخبة بمحض إرادة اليمنيين وحريتهم، وما حدث في عدن مؤخرا يعطي الانقلابيين ومن لف لفهم من العصابات الإرهابية مثل القاعدة وداعش فرصة للتربص بالشرعية والإجهاز عليها .وأضافت : وإزاء ذلك جاءت دعوة المملكة لقيام حوار سياسي بين أطراف النزاع لنزع فتائل الخلاف الناشب فيما بينهم بما يفوت على أعداء اليمن فرصة الانقضاض على شرعيته، فما حدث في الجزء الجنوبي من هذا القطر الشقيق أدى إلى تعطيل الحياة فيه وزرع بذور فتنة جديدة تشير إلى إعلان حرب على هذا الشعب المنكوب الذي مازال يعاني الأمرين من تسلط الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية على مقدراته وحقه في تقرير مصيره.وأكدت اليوم أن المملكة دعت إلى اجتماع عاجل للتباحث مباشرة مع فرقاء النزاع بما ينهي إلى غير رجعة الخلافات الطارئة فيما بينهم تغليبًا لصوت العقل والمنطق والحكمة الذي يقضي بأهمية وقف الفتنة ونبذ الفرقة وتوحيد الصف للحيلولة دون محاولات الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية الأخرى القفز على الشرعية ومنع استعادة الدولة استقرارها وأمنها والحفاظ على سيادة أرضها .وأشارت إلى أن دعوة المملكة لوقف إطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن واستجابة الأطراف لها تعطي أكبر أمل في تجاوز الخلافات الطارئة الناشبة بين فرقاء النزاع، كما أن انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي فورًا من المناطق التي سيطرت عليها في عدن يمثل جانبا مهما من الجوانب المؤدية إلى تسوية الخلافات والارتفاع فوقها وتغليب صوت العقل للوقوف أمام التحديات التي تواجه اليمن والمتمثلة في العدوان الحوثي وأذنابه على مصير هذا الشعب ومقدراته وحريته .// انتهى //06:13ت م0005