طوكيو 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية نيكي في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 31ر244 نقطة أو ما يعادل 18ر1% ليصل إلى 51ر20440 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 22ر17 نقطة، أو15ر1%، ليصل إلى 62ر1486 نقطة.// انتهى //08:27ت م0006