اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يتراجع في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1440/12/12 هـ الموافق 2019/08/13 م واس
طوكيو 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية نيكي في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وخسر المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 31ر244 نقطة أو ما يعادل 18ر1% ليصل إلى 51ر20440 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 22ر17 نقطة، أو15ر1%، ليصل إلى 62ر1486 نقطة.
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