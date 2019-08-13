عنيزة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسينطلق بعد غد الخميس، موسم عنيزة للتمور ٤٠ الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، في المدينة الغذائية بعنيزة، ويستمر شهرين.وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية نزار بن حمد الحركان أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات لانطلاق موسم عنيزة للتمور بالتعاون مع البلدية، حيث تبدأ فترة المزاد بعد صلاة الفجر، فيما تستمر مبيعات التجزئة حتى صلاة العشاء، مبيناً أن موسم عنيزة للتمور 40، يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل تعزيز الحركة الاقتصادية من خلال حركة البيع والشراء في السوق وتوفير قرص العمل، وزيادة عمليات التصدير الداخلية والخارجية عبر توسعة مساحة المنطقة المخصصة للتصدير ، حيث جرى تخصيص جهتين مستقلتين للتصدير الداخلي وأخرى للخارجي،إضافة إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة للشباب .وقدم الحركان الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على دعم سموه وتوجيهاته المستمرة ، والشكر لمحافظ عنيزة رئيس اللجنة العليا لموسم عنيزة للتمور رئيس لجنة التنمية السياحة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم على دعمه المتواصل لإنجاح هذا الموسم.// انتهى //11:32ت م0024