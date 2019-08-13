الجزائر 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 اغسطس 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بأجواء عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أداء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وكبار المسؤولين صلاة العيد بالجامع الكبير بالعاصمة الجزائر.وتابعت تفاعل الأحزاب السياسية مع مسعى الحوار الوطني الشامل، مبينة أن أحزاب الأغلبية البرلمانية تصر على المشاركة في الحوار بالرغم من دعوات المعارضة بإبعادها بسبب دعمها لسياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.ورصدت صحف الثلاثاء الشأن التونسي، لافتة إلى رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات ترشح 65 مترشحا لعدم استيفائها الشروط القانونية لخوض انتخابات الرئاسة في 15 سبتمبر القادم.وأشارت إلى ارتياح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لاستجابة فرقاء الأزمة لنداء الهدنة حول العاصمة طرابلس بمناسبة عيد الأضحى، مخبرة عن وقوع هجوم بسيارة ملغومة استهدف موظفي الأمم المتحدة في بنغازي.// انتهى //11:51ت م0028