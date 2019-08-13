لندن 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واستراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ أجبرت مجموعة من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية بما في ذلك ضبابية سياسية في إيطاليا والأرجنتين واضطراب في هونج كونج المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة مثل السندات والذهب.ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % مع تصدر مؤشري ميلانو ومدريد لقائمة المؤشرات الخاسرة.وشهد المناخ القاتم بوجه عام انخفاض عوائد السندات وتضرر البنوك، مع تصدر البنوك الأوروبية لقائمة القطاعات الهابطة.// انتهى //12:02ت م0033