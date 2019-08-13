منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسواصلت القيادة العامة لطيران الأمن طلعاتها اليوم , وسخرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية , لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنشأة الجمرات والمتجهين إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الوادع .وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.وبين أن القيادة العامة لطيران الأمن ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.//انتهى//12:12ت م0034