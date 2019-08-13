نجران 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسقامت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، بعمل جولات ميدانية على محال تأجير السيارات بالمنطقة، وذلك للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام اللجنة عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 18 محلاً، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين 22 موظفاً، فيما بلغ عدد الأجانب 16 وافداً من مختلف الجنسيات، بينما تم إنذار 4 محال مخالفة.وأفاد الدوسري، أن محال تأجير السيارات من الأنشطة المستهدفة بالتوطين، التي صدر قرار توطينها بنسبه 70 %، داعياً أصحاب الأعمال إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تجنباً لتطبيق المخالفات النظامية بحق المتجاوزين.// انتهى //12:30ت م0035