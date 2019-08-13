منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم , حفل تكريم الجهات المشاركة في أعمال حج هذا العام 1440هـ , بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , وذلك بمقر الوزارة بمشعر منى.واستهل معاليه الحفل بكملة رفع خلالها أسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يبذلانه من عناية ومتابعة وتوجيه لخدمة ضيوف الرحمن وبيت الله الحرام , وكل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء المعمورة.وهنأ معاليه الحضور بما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام، وما منّ به الله تعالى على هذه البلاد من قيادة رشيدة جعلت من أولى أولوياتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل الغالي والنفيس في تقديم أكمل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ما مكنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة ، سائلا الله أن ييسر لهم إتمام حجهم، وأن يتقبل منهم.// يتبع //13:37ت م0055

وأعرب عن سعادته وكافة منسوبي الوزارة بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، من داخل المملكة وخارجها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وفق منهجية أساسها تطوير الأداء، وتطبيق معايير الجودة، لرفع مستوى الإنجازات , من خلال تطوير أعمال التوعية الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام، مفيداً أن الوزارة قامت في موسم الحج الحالي بتشغيل العديد من الشاشات الإرشادية في المشاعر المقدسة لتوعية الحجاج بعدد من اللغات، وتجهيز الكبائن الميدانية للتوعية الإسلامية، وتطوير خدمة الهاتف المجاني المخصص للرد على أسئلة الحجاج واستفتاءاتهم، حتى أصبح يخدم ثماني لغات تعد من أكثر اللغات العالمية انتشارا وتشغيل تجربة " الروبوت الآلي " الذي يتواصل من خلال الدعاة مع المستفتين لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية، وإفادة الصم من هذه الخدمة.وبين معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن عدد الأعمال التوعوية التي قدمت للحجاج من أصحاب الفضيلة الدعاة حتى الآن بلغ (23200) عمل دعوي ، منها (9500) ساعة عمل للإجابة عن أسئلة الحجاج في المساجد والكبائن الميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ والمواقيت والبالغ عددها (200) كبينة إضافة لـ (4200)كلمة إرشادية، و(3000) درس ومحاضرة، و(6500) ساعة عمل في الهاتف المجاني.// يتبع //13:37ت م0056

ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة حرصت على تعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع مساجد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومنها تنفيذ أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف , إلى جانب تنفيذ برنامج " ضيوف خادم الحرمين الشريفين "، الذين بلغ عددهم في هذا العام أكثر من (6500) حاج وحاجة من (79) دولة من مختلف قارات العالم، ما يجسد حرص القيادة الرشيدة – أيده الله - على مد جسور التواصل مع جميع دول العالم، وخدمة المسلمين في كل مكان، وتلمس احتياجاتهم وقضاء مصالحهم.وأوضح معاليه أن الوزارة قدمت لضيوف الرحمن ثمانية ملايين مطبوعة بعدة لغات العالمية، وتوزيع أربعة ملايين نسخة من المصحف الشريف وتراجمه في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على مساجد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، فيما سيتم البقية على حجاج الخارج عند مغادرتهم، هدية من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله.// يتبع //13:37ت م0057

وقدم معالي وزير الشؤون الإسلامية شكره لجميع العاملين من منسوبي الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن ، على جهودهم وتفانيهم في أداء الأمانة وشرف المسؤولية ، والدعوة إلى الله وفق منهج وسطي بعيد عن التشدد والغلو والتطرف، واجتهادهم في توعية الحجاج بأحكام نسكهم المبنية على التيسير وفق الكتاب والسنة، وحرصهم على جمع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف والتحزب المقيت، حققت الأهداف المرجوة منها ، حاثا الجميع على المزيد من الإنجاز ومضاعفة الجهود .وكشف معاليه عن بدء لجنة برئاسة معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية ، بعد موسم الحج لمراجعة اتصالات الحجاج على الهاتف المجاني لرصد أبرز الإشكالات لديهم والاستماع إلى إجابات وإرشادات أصحاب الفضيلة أعضاء التوعية وانتقاء المناسب من هذه الأجوبة للإفادة منها بعد ذلك، إضافة إلى بدء العمل للإعداد لحج الموسم المقبل بعد انتهاء هذا الموسم مباشرة، متطلعا من الجميع المزيد من التعاون والتفاني والإخلاص لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو خدمة حجاج بيت الله الحرام.// يتبع //13:37ت م0058

وقدم معاليه الشكر للمشاركين تنفيذ خطة الوزارة من اللجان الإدارية والفنية والتقنية والدعوية العاملة في الحج الذين بلغ عددهم (2300) مشارك، ولأصحاب الفضيلة أعضاء التوعية الإسلامية من العلماء والدعاة كل من يقدم ويبذل لخدمة ضيوف الرحمن من سائر قطاعات الدولة مدنيين وعسكريين، وخص منهم رجال أمننا البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة بعملهم المتواصل، لراحة حجاج بيت الله الحرام والسعي لحفظ أمنهم ومساعدتهم وتنظيمهم، والشكر موصول لرجال الأمن المرابطين على الحدود، الذين بفضل الله كانوا سدا منيعا أمام من أرادواالنيل من مقدساتنا ، سائلا الله أن يحفظ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة ، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء وأوفاه وأن يوفق رجال الأمن ويجزيهم خيرا على ما يقدمونه في سبيل خدمة الدين والملك والوطن، كما سأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج تمام نسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين.// يتبع //13:37ت م0059

فيما ألقى رئيس المحكمة العامة في مدينة عرعر الشيخ خالد بن صالح الجنيدي كلمة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج ، قال: إن عناية المملكة بشؤون الحج واضحة لكل ذي بصيرة في منظومة جهود متنوعة ومختلفة ومتظافرة في الحرمين والمشاعر المقدسة بالقيام على شؤونها ومتابعة احتياجاتها ورعاية حرمتها وحفظ مكانته وتوفير كل ما يمكن توفيره في سبيل راحة الحجاج وطمأنينتهم، منوها بدور وزارة الشؤون الإسلامية البارز في تقديم جملة من الخدمات لحجاج بيت الله ، ويأتي في طليعتها أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج التي وجدت عناية كبيرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التي أسهمت في نجاح أعمالها وتميزها هذا العام.من جانبه عزا مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري إتمام جميع اللجان العاملة مهامها إلى تسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة الصعوبات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في تحقيق النجاح وإنجاز التميز.// يتبع //13:37ت م0060

بعد ذلك ألقى المستشار الأمني بالمملكة الأردنية الهاشمية محمد صالح الملكاوي - أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة - كلمة الضيوف ، شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هذه الاستضافة، مؤكدا بأنها لفتة كريمة جاءت من رجل كريم اعتاد على بذل الخير للعالم أجمع وخصوصا إخوانه وأبنائه المسلمين، مثمنا الدور الكبير الذي تبذله المملكة في خدمة ضيوف الرحمن في جميع المجالات الخدمية والأمنية والصحية والدينية.وأشار الملكاوي إلى أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي النابض ومعقل الإسلام، وتمثل الأمة الإسلامية أجمع وأنه يجب على جميع المسلمين الاجتماع حولها والوقوف معها ومؤازرتها في كل الأحوال.وقال: إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم بجهود كبيرة في توعية الحجاج وإرشادهم في كل ما يتعلق بمناسك الحج وأحكامه وفق ماورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .إثر ذلك كرم معاليه المشاركين في أعمال الحج لعام 1440هـ, وعدداً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.// انتهى //13:37ت م0061