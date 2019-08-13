بريدة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسعاودت ساحة البيع في مدينة التمور ببريدة فجر اليوم الثلاثاء نشاطها في البيع والشراء، لتبدأ مشوار تخطي وتجاوز أكثر من 33 ألف طن من التمور، يتم بيعها كل عام، عبر 10 ملايين عبوة من مختلف الأنواع، في أكبر تجمع زراعي اقتصادي موسمي على مستوى العالم.ويتمثل نشاط سوق بريدة للتمور في استقبال إنتاج أكثر من 8 مليون نخلة، تقوم بنقله وجلبه إلى ساحة السوق ما يفوق 53 ألف مركبة محملة بالتمور، وذلك خلال الفترة من 1 ذي الحجة الحالي، حتى الخامس من محرم لعام 1441هـ، في مقر مدينة التمور بمدينة بريدة.المهرجان الذي تشرف عليه أمارة منطقة القصيم، وتعمل على تنظيمه أمارة وأمانة المنطقة، وهيئة السياحة والتراث الوطني في القصيم، قد استكمل استعداداته البشرية والمادية والميدانية، وعمل على توفير كافة متطلبات النجاح المحقق لموسم التمور، من خلال مباشرة اللجان والفرق التنفيذية والإشرافية والتنسيقية بين عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والتي وقفت على إتمام التجهيز والتنظيم، وخلصت إلى توفر كافة الخدمات المساندة؛ لضمان بيئة تسويقية احترافية جاذبة، ذات طابع عصري، يعتمد الجودة والكفاءة في الإنتاج والعرض والتسويق.وبحسب المشرف العام على مهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن اللجان العاملة في المهرجان بذلت كل جهودها، وعززت من طاقتها؛ ليبقى مهرجان تمور بريدة كما هو المهرجان الغذائي الأول على مستوى الشرق الأوسط، الذي يستقطب بشهرته الغذائية، وجودة منتجاته من التمور العديد من مستهلكي وتجار دول الخليج، والوطن العربي، والعالم الدولي.وأكد النقيدان، أن المتابعة المستمرة، والحرص الدائم، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، تجاه كل ما يخص مهرجانات المنطقة، ومناسباتها ذات البعد الاقتصادي أو الغذائي أو السياحي الترفيهي، قد ساهمت بشكل مباشر وفاعل في تكريس "هوية النجاح" التي باتت السمة الغالبة لكافة المهرجانات المقامة في المنطقة بوجه عام.وأشار إلى أن القيمة الغذائية والاقتصادية التي يتميز بها سوق التمور ببريدة، ضاعف من حجم المسؤولية التي تقع على كاهل اللجنة الإشرافية العليا للمهرجان، وبقية اللجان العاملة، مضيفًا أن حركة البيع والشراء المكثفة والمستمرة خلال شهر واحد في كل عام، تعكس القيمة الغذائية والاقتصادية التي يتصدرها السوق، ويمتاز بها على مستوى المهرجانات.// انتهى//15:36ت م0089