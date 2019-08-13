الباحة 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019م واسنظمت إدارة مركز التأهيل الشامل في منطقة الباحة زيارة معايدة لنزلائها، للمرضى المنومين في مستشفى الملك فهد بالباحة، يرافقهم مدير المركز سعيد الزهراني والمشرف الاجتماعي بالدار ومشرف البرامج بالمركز.وقدموا خلال الزيارة التهنئة للمرضى المنومين بالمستشفى بعيد الأضحى المبارك وتقديم الورود والهدايا لهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل.وفي ختام الزيارة قدموا لمدير المستشفى الشكر والتقدير على حسن الاستقبال.// انتهى //15:48ت م0092