حفرالباطن 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واساستقبل مسلخ محافظة حفر الباطن في اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك "4743" أضحية ، منها "4688" رأساً من الأغنام و"55" رأساً من الإبل، ورأساً واحدة من البقر .وأوضح امين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي انه تم إعدام بعض اجزاء لـ "604" رأسًا وإعدام كلي لاربعة ذبائح .ودعا الغامدي جميع المواطنين والمقيمين في محافظة حفر الباطن للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تعمل على مدار اليوم على الرقم 940 لتلقي البلاغات والشكاوى .// انتهى //15:49ت م0093