اجتماعي / مسلخ حفر الباطن يستقبل أول وثاني أيام العيد 4743 أضحية
الثلاثاء 1440/12/12 هـ الموافق 2019/08/13 م واس
حفرالباطن 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس
استقبل مسلخ محافظة حفر الباطن في اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك "4743" أضحية ، منها "4688" رأساً من الأغنام و"55" رأساً من الإبل، ورأساً واحدة من البقر .
وأوضح امين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي انه تم إعدام بعض اجزاء لـ "604" رأسًا وإعدام كلي لاربعة ذبائح .
ودعا الغامدي جميع المواطنين والمقيمين في محافظة حفر الباطن للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تعمل على مدار اليوم على الرقم 940 لتلقي البلاغات والشكاوى .
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15:49ت م
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