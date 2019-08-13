مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأطلقت وحدة التخطيط والتطوير والجودة بالمسجد الحرام استبيان يهدف إلى مدى قياس رضا قاصدات بيت الله الحرام، بما تتضمنه من خدمات مقدمة وبرامج ومبادرات متنوعة.وأوضحت مديرة الإدارة العامة النسائية منيرة الجميعي أن هذا الاستبيان "رضاكِ يهمنا" يهدف إلى قياس مدى رضا زائرات بيت الله عن الخدمات والبرامج النسائية المقدمة من جميع الإدارات والوحدات التابعة للإدارة العامة النسائية بهدف تطوير وتحسين البرامج والخدمات وذلك من خلال دراسة ملحوظاتهن ومقترحاتهن والعمل على تطوير الآليات المستخدمة حيث توزع الاستبانة بعدة لغات من خلال أجهزة "التابلت" التي قدمت للقاصدات اللواتي بدورهن أجبن عن الأسئلة المطروحة.ووزعت الاستبانة ورقياً عن طريق مقابلات مباشرة مع القاصدات في معرض التوجيه والإرشاد النسائي .وأشارت إلى أن الاستبيان تضمن عدة محاور، تمثلت في مدى الرضا العام عن الخدمات، والبرامج النسائية المقدمة وأداء الموظفات وتعاونهن، ومدى توفر ماء زمزم المبرد وغير المبرد في جميع مواقع الحرم، ومستوى النظافة في المصليات والمرافق النسائية.ونوهت الجميعي أن هذا الاستبيان يأتي حرصاً على اعطاء الحافز لمواصلة العمل بكل جد والتزام والمساهمة برفع مستوى الأداء العام وتحسينه مما يعكس اهتمام الإدارة في تقديم أفضل الخدمات المشرفة، بمعايير ومقاييس الجودة العالمية، وتأكيداً على تحقيق الأهداف المنوطة بها في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله -.// انتهى //15:50ت م0095