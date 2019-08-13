نجران 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019م واسيشهد موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بمنطقة نجران إقبالاً كبيراً من قبل سكان وزوار المنطقة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي يعدان من أبرز المواقع الأثرية الجاذبة لأهالي وزوار المنطقة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للاطلاع على ما تحتويه تلك الأماكن من آثار تاريخية عريقة.وبين آل مريح، أن المواقع الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بمنطقة نجران، تشهد زيارات مستمرة خلال الإجازات والعطل الرسمية لمشاهدة ما تضمه من آثار تاريخية وسياحية جعلتها مقصداً ووجهه سياحية مميزة، مشيراً إلى أن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وآبار حمى، والعديد من القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران، إلى جانب المتنزهات الطبيعية.//انتهى//15:53ت م0096