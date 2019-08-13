الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اليمني محمد مقبل الحميري اليوم سفير الصين لدى اليمن كانغ يونغ.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين, وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن السفير الصيني جدد في اللقاء وقوف بلاده الى جانب اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، متمنياً استئناف جلسات مجلس النواب في القريب العاجل لما تمثله من أهمية.// انتهى //16:13ت م0099