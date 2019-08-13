بيروت 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع الأضاحي لعام 1440هـ في الجمهورية اللبنانية.وجرى توزيع 770 حصة من اللحوم على الأسر المحتاجة من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية في مدينتي طرابلس والبقاع.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.//انتهى//16:13ت م0100