جيزان 12 ذوالحجة 1440هـ الموافق 13 اغسطس 2019م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .وقال سموه: ما كان هذا النجاح ليتحقق لولا فضل الله ثم ما وفرته الدولة من مشروعات ضخمة كمنشأة الجمرات وقطار المشاعر وتوسعة المسعى والمطاف، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة، لخدمة الحجيج مما سهل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله العلي القدير، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //16:16ت م0101