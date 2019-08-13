الحديدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,000 سلة غذائية، تزن 74 طنًا، للمتضررين من كارثة السيول في مخيم الجشة، ومخيم بني جابر، وتجمعات المزارع، وحارة الدناكل، وحارة الجحير، بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,200 أسرة بواقع 7,200 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لكارثة السيول في محافظة الحديدة.//انتهى//16:16ت م0102