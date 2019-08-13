مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسالتقى رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية المطوف رامي بن صالح لبني بمقر المؤسسة بمنى، عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الدكتور باسم عمر قاضي بحضور نائب رئيس المؤسسة الدكتور عبد الرحمن ماريه والنائب الثاني لرئيس المؤسسة المطوف طارق محمود علوي وعضوي مجلس الإدارة المهندس محمد برهان، والمهندس محمد أبو السعود.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المعهد والمؤسسة لتطوير منظومة الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من خلال الدراسات التي يضطلع بها المعهد واسهاماته العلمية في هذا الجانب.وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف رامي لبني بالدور الذي يقوم به المعهد من دراسات ساهمت وتساهم في خدمة منظومة الحج والعمرة والارتقاء بها.من جهته تطرق عميد المعهد الدكتور باسم قاضي، إلى أهمية دور مؤسسات الطوافة وفي مقدمتها مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية في خدمة ضيوف الرحمن والعمل على رفع مستوى الخدمات المنوطة بها لراحة الحجاج والحرص على تطويرها بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة - وفقها الله - ويتواكب مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، فيما يتعلق بخدمة قاصدي بيت الله الحرام.// انتهى //17:45ت م0119