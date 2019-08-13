الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 900 ذبيحة من لحوم الأضاحي للمحتاجين في مناطق بيشاور، وجارسدة، ونوشهرة بإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تم ذبح 88 أضحية من البقر و 160 أضحية من الغنم وزعت في 4 مواقع مختلفة بمنطقة بيشاور وهي تخت آباد، قولاباد، شمشتو، شاهداند ، وزع 2,914 كيس لحم ل 20,398 مستفيدا من العائلات الأشد فقرا والأيتام في المناطق المحتاجة.ووزعت هذه اللحوم على 96,600 محتاج في باكستان وفق آلية توزيع محددة بهدف إدخال الفرحة و البهجة و البسمة على آلاف العائلات هناك في أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالي تبلغ 227 ألف دولار أمريكي.وقدم شاه خالد من أعيان منطقة بيشاور خالص الشكر للمملكة ممثلة بالمركز لما يوليه من اهتمام كبير لدعم الأسر المحتاجة وتوفير لحوم الأضاحي لهم خلال عيد الأضحى المبارك.يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب الباكستاني الشقيق.// انتهى //17:56ت م0121