مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرصدت مؤشرات لجنة الدعم وقياس الأداء كفاءة التجهيزات في مخيمات مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية من خلال أكثر من 120 جولة ميدانية يومية جوانب السلامة والجودة المقدمة لأعداد الحجاج.وأوضح النائب الثاني للمؤسسة المطوف طارق بن محمود علوي، أن اللجنة هيأت 32 كادرا من ذوي الخبرات الفنية والهندسية والإدارية لرصد الأداء وقياسه في مخيمات حجاج المؤسسة، لضمان تقديم الخدمة المأمولة التي تيسر على الحجاج تأدية شعائرهم في منى طوال أيام التشريق.وبيّن أن عمل اللجنة قائم على مدار الساعة في تفقد مخيمات مكاتب الخدمة الميدانية ورصد الملاحظات ومعالجة البلاغات للتأكد من جودة الخدمات عبر 25 مراقبا و3 مشرفين ميدانيين، مشيرا إلى أن الحجيج قضوا يوم النحر وأول وثاني أيام التشريق في أجواء تحفها الرعاية والخدمات المتكاملة فيما سيتعجل 50٪ من حجاج المؤسسة ويبقى الآخرون للمبيت يوم الثالث عشر في منى.ولفت علوي الانتباه إلى جهود المؤسسة التي سخرتها للعمل على تحسين الأداء الرقابي لتقديم الخدمات وفق المعايير والمؤشرات المطلوبة في كافة المرافق والمراحل التي يمر بها الحاج والوقوف على أداء مكاتب الخدمة الميدانية واللجان العاملة بالمؤسسة، مؤكدا أن الجميع ساهرون على راحة الحجاج لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - ونيل الأجر والمثوبة في هذا الموسم الفضيل، مثنيا على ما تبذله كوادر المؤسسة في الخروج بموسم ناجح يستند إلى تحقيق أعلى مؤشرات الرضا لدى الحجيج.// انتهى //17:57ت م0122