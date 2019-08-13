لندن 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسالتقت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز ترس اليوم في لندن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور بريطانيا حاليًا.وجرى خلال اللقاء وفقاً لبيان للحكومة البريطانية، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها, إضافة إلى الإتفاق على مواصلة العمل من أجل إحداث تقدم في مقترح إتفاق التجارة الحرة بينهما.// انتهى //17:58ت م0124