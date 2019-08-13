منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واستبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مساء اليوم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وتتضمن مصحف ومجموعة كتب وشريط، إضافة إلى من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وأوضح فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان في - تصريح له - أن الوزارة وبمتابعة وإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تبدء عملية توزيع الهدية، مع مغادرة أول حاج إلى بلاده وتستمر حتى منتصف محرم من العام الجاري 1440هـ، ليصبح إجمالي ما سيتم توزيعه على الحجاج القادمين والمغادرين ثمانية ملايين ما بين مصاحف وكتب وإصدارات.وأبان أن هدية خادم الحرمين الشريفين تتضمن المصحف الشريف بإصدارته المختلفة وترجمة معانيه بلغات الحجاج وبالأحجام والأنواع المختلفة العادي والجوامع والنسخ والورش وترجمة المعاني إلى اللغات العالمية.وعن هدية الحاج، أوضح أنها مغلف يحتوي على أشرطة (كاسيت) للتلاوات المتميزة للقران الكريم، وأربعة كتب تتضمن شرحا لأركان الإسلام والإيمان والإحسان والتربية والقيم ومكارم الأخلاق ومبادئ الشريعة والعقيدة والتفسير وأحكام الدين، وما يتعلق بترسيخ الوسطية والاعتدال.ورفع وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي في ختام - تصريحه - الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهم المستمر وعنايتهم الفائقة بالإسلام والمسلمين وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يديم على المملكة رخائها واستقراراها وأمنها وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.// انتهى //18:01ت م0125