لندن 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسدمر سلاح الجو البريطاني موقعين وسط صحراء العراق تستخدمهما فلول تنظيم داعش الإرهابي.وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم إن مقاتلات التايفون دمرت منتصف الشهر الماضي مخزونات أسلحة لداعش في صحراء غرب العراق وقصفت مبنى تابع للتنظيم في صحراء الجزيرة شمال البلاد.وأكدت إن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني، تسير إلى جانب طائرات شركاء التحالف الآخرين دوريات يومية فوق سماء العراق وسوريا بعد تحرير آخر الأراضي التي يسيطر عليها داعش من قبل القوات الديمقراطية السورية في باغوز فواني في مارس.وتقدم هذه المهام بحسب بيان الوزارة معلومات استطلاعية حول أي محاولات يقوم بها الإرهابيون لإعادة تأسيس وجود عملياتي في المنطقة حيث تمتلك قوات التحالف القدرة على ضرب أي نشاط يتم اكتشافه في الحال.// انتهى //18:02ت م0126