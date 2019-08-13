وادي الدواسر 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأكد مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم لكل من يُشارك في موسم الحج الذي هيأت له المملكة كل سبل النجاح حيث يعمل الكل من أجل ذلك بكافة طاقاتهم ووسعهم لأداء الخدمة على الوجه الأكمل.وبارك مُدير التعليم الروح التطوعية التي ظهر بها الكشافة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين يعملون بروح الفريق الواحد.وأشار مدير التعليم خلال اتصال هاتفي أجراه بقادة الوحدات الكشفية المشاركة من الإدارة في المعسكرات هنأ فيه القادة والكشافين بعيد الأضحى المبارك ، وبشرف خدمة ضيوف الرحمن، وحثهم على بذل ما في وسعهم لخدمة قاصدي الحرمين وعكس الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء المملكة، واثنى خلال الاتصال بما وصل إليه أعضاء الكشافة السعودية من قدرة ومهارة وخبرة اسهمت في قيامهم بمهامهم بكل احترافية.من جهتهم عبر القادة الكشفيين والكشافة عن شكرهم لمدير التعليم على هذا التحفيز واعدين ببذل قصارى جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين.// انتهى //18:04ت م0131