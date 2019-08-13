سكاكا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وأعرب سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الجهود التي بذلها - أيده الله - والقيادة الحكيمة والإشراف المباشر التي كانت بعد توفيق الله سبباً لنجاح خطط حج هذا العام.وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاته الكريمة أيده الله، التي كانت محط أنظار الجميع وإعجابهم، مما مكن لحجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينةٍ ولله الحمد، وهو ما يشهده ضيوف الرحمن في كل عامٍ من تطورٍ وتحسن في منظومة الخدمات المقدمة لهم ، من خلال توظيف جميع أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.ودعا سموه الله لخادم الحرمين الشريفين بأن يمده بعون من عنده وتوفيق لخدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين، وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدم ويقدم لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //18:04ت م0132