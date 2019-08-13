سكاكا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ ، الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وجهود ومتابعة سمو ولي العهد، والعاملين في لجان الحج والجهات المعنية، من مدنيين وعسكريين ومتطوعين ومتطوعات من أبناء هذا الوطن المعطاء.وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن اعتزاز الجميع بما شاهدوه ولمسوه من تطورٍ في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع، الأمر الذي لاقى استحسان حجاج بيت الله الحرام من مختلف بلدان العالم ولله الحمد، سائلاً سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يعينهما ويجزيهما خير الجزاء على مايقدمانه لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما ، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها .// انتهى //18:04ت م0133