منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بإسمه ونيابة عن كافة منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 هـ على كافة الأصعدة.ورفع معاليه أصدق التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، على متابعته الدائمة والمستمرة لما يقدم من خدمات متكاملة عبر كافة القطاعات لحجاج بيت الله الحرام.وهنأ الدكتور العامودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة ومتابعة مستمرة، وتأكيداً على أهمية تضافر الجهود وتكامل الخدمات بين الجهات الأمنية والقطاعات الخدمية العاملة في الحج، مهنئاً صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.ونوّه معاليه أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام من صيانة 6821 كيلومتراً على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الرعاية والمتابعة الكريمة من القيادة الرشيدة بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله-، مؤكداً أن المملكة والتي شرفها الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوف بيته الحرام، سخرت كافة الخدمات التي تسعى لراحة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً أن وزارة النقل بدأت في التحضير المبكر لموسم حج هذا العام من خلال كافة فريق المنظومة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة والتأكد من سلامتها والوقوف على جاهزيتها، إضافةً إلى قيامها بالعديد من التوسيعات لبعض الطرق ورفع نسبة الجودة والسلامة داخل وخارج المدن من خلال استخدام أحدث التقنيات، مؤكداً معاليه أن الوزارة قامت بتكثيف حملاتها التفتيشية على مداخل المشاعر المقدسة، وذلك للتأكد من سلامة ونظامية وسائل النقل المخصصة للحجاج، إضافةً إلى إشرافها الميداني لضمان انسيابية تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.وثمن الدكتور العامودي جهود منسوبي منظومة النقل كافة على مجهوداتهم، ولجميع العاملين في موسم حج هذا العام، وعلى جهودهم المبذولة لتأمين وتوفير أفضل خدمات النقل نحو 2500000حاج.واختتم معالي وزير النقل تهنئته بالدعاء لضيوف الرحمن بقبول حجهم وأن يعيدهم المولى سبحانه وتعالى، إلى ديارهم سالمين.// انتهى //19:01ت م0161