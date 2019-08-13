بريدة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأكد فريق الإحصاء بمهرجان تمور بريدة، أن عدد السيارات الواردة للسوق، خلال 12 يوم من انطلاقة المهرجان بلغ 4144 سيارة محملة بـ 188444عبوة كرتونية تزن 3 كيلو، بأكثر من 35 صنفاً من التمور، المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة والذي تشرف عليه أمارة منطقة القصيم بتنظيم أمانة منطقة القصيم.كما يستمر توافد كميات كبيرة من التمور، بأسعار معتدلة وبمتناول الجميع، يتصدرها التمر السكري فالصقعي والعسيلة والخلاص والونانة والشقراء ونبتة علي والمكتومي وغيرها من الأصناف التي تجد اهتمامًا من كافة المستهلكين.يذكر أن المهرجان يقام على هامشه فعاليات متنوعه ثقافية واجتماعية وتوعوية وترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية وبمجموعة من الأسر المنتجة والشباب والفتيات.// انتهى //19:27ت م0165