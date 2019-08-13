نيويورك 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على انخفاض، في الوقت الذي يكابد فيه المستثمرون تأجج المخاوف بشأن حدوث ركود بسبب الحرب التجارية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 8.83 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 25888.88 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.37 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 2880.72 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 8.04 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 7855.37 نقطة.// انتهى //19:41ت م0170