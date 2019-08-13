المدينة المنورة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسوصلت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلي المدينة المنورة عبر عدد من الحافلات بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتي سهلت عليهم أداء النسك بيسر وسهولة في ظل الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.وعبر الحجاج عن سعادتهم بأداء هذا النسك العظيم وما شاهدوه من خدمات كبيرة لامست قلوبهم .وأشار الحاج بدر الدين الأمين من السودان عن سروره بما شاهده أثناء وصولة للمدينة المنورة التي يزورها لأول مرة في حياته بعد إتمام مناسك الحج حسب قوله ، مشيداً بالمستوى المتقدم والخدمات الرائعة التي تقدمها حكومة المملكة وعلى جميع المستويات.كما أشاد الحاج السوداني محمد احمد داوود بالنقلة النوعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدس وبما تحقق من تطور كبير لا سيما أن هذه زيارته الثانية.وقال : إن كلمات الشكر والعرفان تعجز عن شكر حكومة المملكة التي تسعى دائماً لخدمة الإسلام والمسلمين ،سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .//انتهى//20:54ت م0182